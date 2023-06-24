كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، وجرى ضبط مخالفات تموينية بمركز شربين.

شن حملات تموينية مفاجئه علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكد «دايرة» أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة.

ضبط مخالفات تموينية في شربين بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط الآتي:

-34 محضرًا إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 7: 19 جرام.

تحرير 20 محضرًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

7 محاضر تصرف في إجمالي 56 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.

5 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

محضر عدم نظافة أدوات العجين.

1 محضر إثبات مبيعات وهمية لـ200 رغيف، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية تستمر بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية بمختلف المراكز من أجل ضبط المخالفات التموينية.