تحرير 520 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بأسيوط استعدادا لعيد الأضحى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحرير 520 مخالفة تموينية خلال عدة حملات مفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بقرى ومراكز المحافظة، وذللك ضمن الحملات المكثفة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

ولفت إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة، والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة، ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.

تحرير 520 مخالفة

وأشار المحافظ في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أنّ الحملات المكثفة واليومية لمديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، أسفرت عن تحرير 520 مخالفة تموينية متنوعة، تمثلت في غلق ثلاث مخابز وذلك لوجود نقص أكبر من 20 جرامًا في الرغيف الواحد، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية وتفتيش الصيادلة بأسيوط.

وجرى ضبط صيدلية بناحية منقباد مركز أسيوط غير مرخصة، وتم مصادرة جميع الأدوية الموجودة بها، كما جرى تحرير محاضر بيع وامتناع عن بيع سجائر ومصادرة 1139 علبة سجاير متنوعة، وضبط مخزن سجائر بناحية منشأة الأزهر بالوليدية قسم ثانِ أسيوط، بداخله 10350 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واستهدفت الحملات التموينية بعض قرى ومراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير جنحة ضد أحد الجزارين وذلك لذبحه بقرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى ضبط 530 كيلو جرام لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 جنح، وذلك لتجميع عدد 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم بقصد بيعها في السوق السوداء.

وتحرير جنحة ضد أحد الأشخاص لتجميعه كميات كبيرة من السكر التمويني والزيت التمويني والمكرونة والأرز والشاي بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحرير عدد 34 جنحة عدم إعلان عن الأسعار، و61 جنحة ما بين تجميع حصه تموينية وغلق مستودعات بوتاجاز في أوقات العمل واستخدام أسطوانات صغيرة الحجم في غير الأغراض المنزلية، كما جرى تحرير محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن في مجال المخابز، وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري، الصحة، ....) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية حيث تم مصادرة البضاعة المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.