12 معلومة عن التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي في البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن قواعد وإجراءات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 / 2042 وجاءت كالآتي:-

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي في البحيرة

1- يكون التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: https://emis.gov.eg/.

2- يبدأ التقديم من 1/6/2023 حتى 30/6/2023.

3- يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي للمتقدم، وفي حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها معه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للاطّلاع عليها + صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر، حتى يتسنى لمسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة إتمام عملية التسجيل، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

4- يتم متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة توقف تسليم الملف للمدرسة.

5- يشترط ألا يقل سن التلميذ في 1/10/2023 عن 6 سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

6- تعطي الأولوية للمتقدمين من مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.

7- الجمع بين الإخوة بالمدرسة لتحقيق الاستقرار الأسري على ألا يكون الأخ محولا إلى المدرسة في ذات العام الدراسي.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي في البحيرة

وعن شروط ملف التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية جاءت كالآتي-

1- شهادة ميلاد مميكنة للطالب حديثة و2 صورة منها.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

3- 8 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

4- وصل كهرباء أو مياه حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

5- تقديم البطاقة الصحية للطالب، وإرفاقها بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.