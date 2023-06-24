تنسيق الثانوية العامة 2023 في البحيرة.. يبدأ من 238 درجة

بالتزامن مع بداية سحب طلاب الثانوية العامة ملفاتهم من مدارس الإعدادية لبدء التقديم للمرحلة الثانوية، أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تنسيق الثانوية العامة 2023 في البحيرة، بالإضافة إلى تنسيق القبول بالتعليم الفني.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في البحيرة

وعن تنسيق الثانوية العامة 2023 في البحيرة، اعتمدت نائب المحافظ درجة القبول كحد أدنى 238 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، كما أكد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على توافر مكان لكل طالب بالمدارس الثانوية بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في البحيرة يبدأ من 238

و اعتمدت« بلبع» أيضا تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 بحد أدنى 230 درجة للثانوية الفندقية و190 درجة الصناعي و 170 درجة الثانوي التجاري و 150 للزراعي.

من جهته، قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حاليا تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالب بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة.

وأشار «الديب» إلى أن درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هى 238 درجة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية.

رابط التقديم في الثانوية العامة 2023 في البحيرة

وذكر أنه من المقرر فتح قبول التقديم الالكتروني على رابط الوزارة خلال الفترة القادمة وسيتم نشر الرابط في حينه، موضحا أن ذلك يأتي في اطار حرص القيادة السياسية وجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم وتطوير التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية واعداد الكوادر البشرية لسوق العمل.

وذكر وكيل تعليم البحيرة أن هناك بدائل أخرى الثانوية العامة، وتكون متاحة للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية بمختلف المحافظات وهى كالآتي:-

-مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي والتى يتم تعيين خريجها بالشركة، وتعمل على تأهيل الطلاب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر

- مدرسة توشيبا العربي

- مدرسة السويدي الثانوي

- مدرسة we للاتصالات

- مدرسة الضبعة النووية -

-مدرسة الطاقة الشمسية

- مدرسة غبور للسيارات - -مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي

- مدرسة السكك الحديد والطرق - مدرسة البترول

- مدرسة التمريض العام

- مدرسة الثانوي البحرى

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية -

مدرسة البتروكيماويات

- مدرسة الغزل والنسيج