محافظ الفيوم يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قبل قليل، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، للعام الدراسي 2024/2023، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، موضحًا أنه جرى تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة بمجموع 233 درجة.

كما اعتمد محافظ الفيوم، تنسيق المدارس الفنية الفندقية بمجموع 195 درجة، ومدرسة الفيوم الفندقية بمجموع 200 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج صناعي وتجاري بمجموع 200 درجة.

فيما جاءت درجات تنسيق المدارس الفنية الزراعية، كما يلي، 147 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية، و140 لمدرسة طامية الزراعية المشتركة، و143 درجة للقبول بمدرستي أبشواي الزراعية، والهواري الزراعية بسنورس.

تنسيق الثانوية 2023 الفيوم

كما جرى اعتماد درجات القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي، في مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين 165 درجة، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية 160 درجة، ومدرسة الفنية بنات الجديدة 173 درجة ومدرسة العبور الفنية بنات بدسيا 150 درجة، ومدرسة الفنية بنات بسنورس ومدرسة هوارة الفنية الصناعية 170 درجة، والفنية بنات بالحادقة 190 درجة، والفنية بنات بالعدوة ومدرسة ناصر الصناعية 150 درجة، ومدرسة ابوكساة الصناعية بنين 140 درجة، ومدرسة الشهيد يحي البحيري 155 درجة، والشهيد على أحمد راغب 160 درجة، ومدرسة أبوكساة الفنية بنات 180 درجة.

تنسيق الثانوية التجارية 2023 الفيوم

وجاء تنسيق الثانوية التجارية على مستوى المحافظة، مدرسة الفيوم التجارية 175 درجة، والتجارة بنات بالصوفي 150 درجة، ومدرسة على فراج التجارية ومدرسة اللاهون التجارية وحافظ عبدالعزيز التجارية بإطسا وهدى محجوب التجارية بيوسف الصديق والجارحي التجارية بيوسف الصديق وأبوجنشو التجارية 160 درجة، ومدرسة سنرو 145 درجة، ومحمود حمزاوي التجارية 180 درجة.