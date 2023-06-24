نجوم الفن ينعون المخرج الراحل جميل المغازي

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي نعي المخرج الكبير جميل مغازي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وفاة المخرج جميل المغازي

وأعلن المخرج جميل جميل المغازي نجل الراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة والده قائلا: «لا حول ولا قوه إلا بالله، أبويا جميل المغازي في ذمة الله ربنا يرحمك و يغفرلك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دايما، إنا لله و إنا إليه راجعون».

نجوم الفن ينعون جميل المغازي

وعلى العديد من نجوم الفن على تدوينة جميل جميل المغازي، إذ قال منذر رياحنة: «البقاء لله.. الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته».

وكتب الفنان شريف إسماعيل: «لا حول و لا قوة الا بالله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله وربنا يرحمه و شد حيلك»، وقالت مها سليم: «البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركم».

ونعاه الفنان محمد دياب قائلا: «البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويصبركم»، فيما قال عمرو عبدالعزيز: «لا إله الا الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين»، وكتبت سماح أنور: «البقاء لله يا حبيبي ربنا يصبر قلبك».