«السينمائيين» تنعى جميل المغازي: أسهم في توثيق الكثير من مراحل الإبداع

نعت نقابة المهن السينمائية، المخرج الكبير جميل المغازي، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ84 عامًا بعد أزمة صحية ألمت به.

وذكرت النقابة في بيان: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير جميل المغازي، الذي وافته المنية قبل قليل في رحيل يمثل خسارة كبيرة لأحد قامات الإخراج في مصر والعالم العربي».

نقابة المهن السينمائية تنعى جميل مغازي

وأضاف بيان نقابة المهن السينمائية: «كان الفقيد أبرز من أسهموا بحروف من نور في توثيق الكثير من مراحل الإبداع.. ألهم الله ذويه وجمهوره الصبر والسلوان».