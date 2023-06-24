أحد أقارب جميل المغازي: لم نُحدد موعدا لعزائه في مسقط رأسه بكفر الشيخ

أكد الدكتور مصطفى بدوي، نجل عمة المخرج الراحل جميل المغازي، إنّه حتى الآن لم يجر تحديد موعد أو معرفة إذا كان سيتم إقامة عزاء للمخرج الراحل في مسقط رأسه بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ من عدمه، لافتا إلى أنه جار التشاور في هذا الأمر، خاصةً أنّ عائلة وأقارب المخرج الراحل جميل المغازي ما زالوا يُقيمون في بيلا حتى الآن.

أداء صلاة الجنازة ظهر غد الأحد

وأوضح «بدوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه كان هناك مشاورات لدفن جثمان المخرج الراحل جميل المغازي في مسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لكن جرى الاتفاق على دفنه في مقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، مشيراً إلى أنه سيتم أداء صلاة الجنازة عليه ظهر غد الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أنّ تستقبل الأسرة العزاء مساء يوم الاثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الوهاب.

وأضاف أنّ عائلة وأقارب وأصدقاء المخرج الراحل جميل المغازي سيتوجهون من كفر الشيخ إلى القاهرة في الصباح الباكر، للمشاركة في تشييع جنازة المخرج الكبير، ووداعه الأخير، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة جميل المغازي

وتوفي صباح اليوم السبت، المخرج الكبير جميل المغازي، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

والمخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ عام 1939، ويعد واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وأعد تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشاركت معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وتعدت مدة الحلقات 500 ساعة.