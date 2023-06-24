موعد ومكان جنازة المخرج الكبير جميل المغازي

تؤدي أسرة وأصدقاء المخرج الكبير جميل المغازي، الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ84 عامًا وذلك بعد أزمة صحية ألمّت به مؤخرًا، صلاة الجنازة على جثمانه ظهر غد الأحد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة، حسب ما أعلن نجله جميل جميل المغازي.

موعد ومكان جنازة وعزاء المخرج جميل المغازي

وأعلن نجل المخرج جميل المغازي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موعد ومكان الجنازة واستقبال العزاء في المغفور له والده، مشيرًا إلى أداء صلاة الجنازة ظهر يوم غد الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات.

الجنازة والعزاء في أكتوبر

وأشار إلى استقبال أسرة جميل المغازي، العزاء مساء يوم الاثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الوهاب، داعيًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفاة جميل المغازي عن عمر ناهز 84 عامًا

ويعد جميل المغازي، واحدًا من أبرز المخرجين في التليفزيون المصري، وقدّم مع المحاور مفيد فوزي، أشهر وأبرز الحلقات التليفزيونية، والتي استضاف خلالها مشاهير الفن والأدب والسياسة وقتها.