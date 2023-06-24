مدير بيطري كفر الشيخ: زيادة توعية المواطنين بضرورة الذبح بالمجازر الحكومية

واصل الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة تجهيزات المجازر الحكومية استعداداً لعيد الأضحى المبارك 2023، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

زيادة التوعية للمواطنين بضرورة الذبح بالمجازر الحكومية بالمجان

وقام «بشار»، بالمرور على عدد من المجازر بنطاق إدارات كفر الشيخ، والحامول، وبلطيم البيطرية، وتم التنبيه بضرورة رفع حالة الاستعداد، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح موسم العيد، وزيادة توعية المواطنين بضرورة الذبح بالمجازر الحكومية بالمجان، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

جاهزية 16 بكفر الشيخ لاستقبال الأضاحي

وأكد «بشار»، جاهزية 16 مجزراً بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لاستقبال المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي مجاناً، إضافة لتوصيلها بالمجان، من خلال 5 سيارات مجهزة لنقل اللحوم الخاصة بالمواطنين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية والجزارين من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مناشداً المواطنين بالالتزام بذبح أضاحيهم بالمجازر حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية.