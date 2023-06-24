سناء منصور: عبدالحليم حافظ أهداني أسطوانة «الهوا هوايا» قبل طرحها في الأسواق

تحدثت الإعلامية سناء منصور، عن قصة أغنية الهوا هوايا، وكيف أهداها العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ لها، قبل طرحها في الأسواق.

سناء منصور: عبد الحليم حافظ أهداني أسطوانة «الهوا هوايا»

وقالت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»: «عندما طُرحت الأغنية في الأسواق كانت على أسطوانة صغيرة، وكنت في باريس، وطلب العندليب من أختي الصغيرة فاتن والدة الإعلامية ريهام السهلي أن تأتي إليه كي يمنحها أسطوانة من أجلي».

وأضافت سناء منصور: «منحها الأسطوانة قبل أن تُطرح في الأسواق، وكان ذلك في عام 1968م، وكنت وصلت باريس حديثا، وكنت أتمنى أن أستحضر مصر وأقاربي وأصدقائي، وبالفعل كلما استمعت إلى هذه الأغنية كنت أبكي كثيرًا».

وأوضحت الإعلامية: «عندما أسمع هذه الأغنية أشعر بالغربة والحنين لمصر، ولعبدالحليم حافظ وصوته الرائع».

سناء منصور: عبدالحليم كان يمتلك صوتًا رائعًا وإحساسًا

وأكدت سناء منصور أن عبدالحليم حافظ كان يمتلك صوتًا رائعًا وإحساسًا لا يتكرر يجعل كل القلوب تعشق على أغانيه، كما كان مطربًا ذكيًا قدم الأغاني الجميلة والسهلة، وهو ما جعل الناس كلها ترددها وتحفظها عن ظهر قلب.