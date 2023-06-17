سناء منصور: عبدالحليم حافظ كان يمتلك سيارة للقاهرة وأخرى للعجمي

قالت الإعلامية سناء منصور، إن المطرب الراحل عبدالحليم حافظ كان يمتلك سيارة كبيرة يقودها في العجمي، مشيرةً إلى أنه سائقه الخاص كان اسمه عبدالفتاح، وكان يقود سيارة أخرى مميزة في القاهرة.

سيارتان في حياة عبدالحليم حافظ

وأضافت «منصور»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «سيارة العجمي كان يقودها العندليب في الرمال وكانت عالية، أما سيارته في القاهرة كانت أصغر».

ومن جهة أخرى، أكدت الإعلامية أن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت محبة للخير، مشيرةً إلى أنها كانت شاهدة على واقعة حدثت أثناء تصويرها فيلم «الراعي والنساء»، حيث جاء إليها شخص ومنحته أكثر من ظرف من أجل دعم عدد كبير من الأشخاص الذين تعودت على مساعدتهم، وكان في كل ظرف مبلغ مالي خصصته لشخص معين.

برنامج السفيرة عزيزة

ويبث برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة دي إم سي من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، حيث تقوم بتقديمه الإعلاميات سناء منصور ونهى عبدالعزيز وشيرين عفت وجاسمين طه زكي ورضوى حسن وسالي شاهين.

وأطلق البرنامج مبادرة جديدة بعنوان «متغلطيش غلطتي»، من أجل توعية السيدات في مختلف الأمور والتجارب الحياتية، حيث مشاركة المواقف المختلفة مع السيدات من جمهور البرنامج لتوعيتهن بعدم تكرار الخطأ من أجل تعلم الدرس المستفاد من كل موقف، سواء على مستوى العلاقات الزوجية أو التجارب الحياتية المختلفة.

وخصص برنامج السفيرة عزيزة فقرة جديدة لكبار السن بعنوان "الحياة بعد 60" لزيادة الوعي بفحص هذه الفئة العمرية وأمراض معينة وتسلية ونزهات بعد الخمسين وحفلات الزفاف.