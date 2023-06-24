الكاتب الهندي باهات لـ«الوطن»: زيارة «مودي» لمصر تاريخية ومهمة

وصف الكاتب الصحفي الهندي، وحيد باهات، زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى مصر، بأنها «زيارة تاريخية وهامة»، مشيراً إلى أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة في مصر، في يونيو 2014، قام وزير الشؤون الخارجية الهندي بزيارة إلى القاهرة في أغسطس 2015، كما التقى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بالرئيس السيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في سبتمبر 2015، وكذلك زار الرئيس السيسي الهند من أجل قمة منتدى الهند وأفريقيا الثالثة في نيودلهي في أكتوبر 2015، وعقدت اجتماعات مع الرئيس، براناب موخيرجي، ورئيس الوزراء مودي، كما قام الرئيس السيسي بزيارة دولة إلى الهند في سبتمبر 2016.

3 ركائز أساسية للتعاون بين مصر والهند

وأضاف الكاتب الهندي باهات، في اتصال هاتفي مع «الوطن» قبل قليل: «صدر بيان مشترك يحدد الركائز الثلاث للتعاون السياسي والأمني ​​والمشاركة الاقتصادية والتعاون العلمي والعلاقات الثقافية والشعبية كأساس لشراكة جديدة من أجل عهد جديد»، لافتاً إلى أنه في سبتمبر 2017، التقى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة البريكس التاسعة في «شيامن».

الارتقاء بالعلاقات الهند ومصر إلى شراكة استراتيجية

وتابع: «قام الرئيس السيسي بزيارته الرسمية الثانية إلى الهند في يناير 2023، حيث تمت دعوته كضيف رئيسي في احتفالات الهند باليوم الجمهوري 74، كما صدر بيان مشترك بهذه المناسبة، يسلط الضوء على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وشؤون الشباب والبث الإذاعي، كما تم إصدار طابع تذكاري بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر».