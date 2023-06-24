شروط ورابط التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى 31 يوليو المقبل.

التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأوضحت نائب محافظ البحيرة دعمها الكامل للمبادرة وحث المواطنين وأصحاب المصلحة على التقدم بالمبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة تعد رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

يأتي ذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

وأوضحت «بلبع» أن المبادرة يتم من خلالها اختيار 6 مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، وفقاً لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية.

وأشارت أن تلك المشروعات تنقسم إلى 6 فئات هي «المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح»، وتستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية:.

- مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث

مشروعات تؤدي إلى تعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ

- مشروعات تعمل على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.

رابط التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وتهيب محافظة البحيرة بمن يرغب بسرعة الاشتراك والتسجيل في المبادرة من خلال الرابط الخاص بالمسابقة:. http://www.sgg.eg.

يشترط أن تكون المشروعات المقدمة مستوفية للشروط ومطابقة للمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة وجاءت كالآتي:-

- يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة.

- يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة.

- يتضمن المشروع مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية أخضر.

- يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به.

- تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

- تقديم إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع.