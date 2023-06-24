«السكة الحديد» تحدد مواعيد تشغيل قطارات التالجو في عيد الأضحى المبارك

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد تشغيل قطارات التالجو في عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه جرى الاستعداد بشكل مكثف لعيد الأضحى من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وتوجيه قيادات الهيئة بضرورة التواجد بصفة مستمرة في المحطات لمتابعة حركة القطارات.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن مواعيد تشغيل قطارات التالجو في عيد الأضحى المبارك، تبدأ من الساعة الثامنة و40 دقيقة مساءً، إذ يقوم قطار رقم 2040 من محطة القاهرة، ويصل إلى محطة الأقصر، في تمام الساعة الخامسة و10 صباحاً.

مواعيد تشغيل قطارات التالجو

تشمل المواعيد قيام قطار التالجو رقم 2041 من محطة الأقصر، الساعة 8:30 صباحاً، ويصل إلى القاهرة الساعة 5:25 مساءً، وقطار رقم 2030 يتحرك من القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويصل إلى محطة أسوان، الساعة السادسة و40 دقيقة صباحاً، ومن المقرر أن يمر بالجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأدفو وكوم أمبو.

إضافة عربات جديدة للقطارات

في سياق متصل، أكدت هيئة السكك الحديدية، استمرار أعمال تطوير القطاع على مختلف الخطوط للوجهين البحري والقبلي، بإضافة نوعيات جديدة من القطارات، وإضافة عربات جديدة للقطارات، إذ جرى تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بـ260 جرارا جديداً، واستلمت الهيئة مؤخراً أيضاً 110 جرارات جديدة بواسطة شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية.