عالم أزهري يوضح لـ«قناة الناس» سبب انقطاع الوحي عن النبي محمد لفترة من الزمن

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الحكمة من انقطاع الوحي لفترة عن النبي – صلى الله عليه وسلم، بعد نزوله، كان لكي يستريح ثمَّ يشتاق للقاء الوحي مجددا.

جبر: انقطاع الوحي فترة عن النبي محمد كان لهذه الأسباب

وأضاف «جبر» خلال حواره المذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ معنى استراحة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، أي يستريح مما عانى منه في أول لقاء بنزول الملك أو الوحي والذي تختلف طبيعته الملائكية عن الطبيعة البشرية للنبي.

لماذا يستريح النبي محمد من نزول الوحي ثم يشتاق مجدداً؟

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «الحكمة الثانية أن يشتاق النبي – صلى الله عليه وسلم - للوحي خلال فترة الانقطاع، وذلك بعد أن استراح لفترة.. يشتاق لـ نزول الملك مرة أخرى»، موضحاً أن النبي حدث له روعة أولا عند نزول الملك، أي خوف شديد وهو بسبب عدم التجانس بين البشرية والملكية وأول لقاء يحدث فيه هذا وكان الإبطاء بعد ذلك كي يهدأ عليه الصلاة والسلام من روعته وتبقى نفسه المكرمة متشوقة للقاء مجددًا.