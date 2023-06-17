عالم أزهري يفسر عبر قناة الناس «خذ الكتاب بقوة»: أمر الوحي يحتاج لعزيمة

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ تفسير قول الله – عز وجل- لنبيه «يحيى»، «خذ الكتاب بقوة» المقصود به «أمر بالقول»، موضحاً الفرق بينه وبين ما فعل سيدنا جبريل مع النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- «أخذ بالقوة بالفعل.. لما تأخذ أمر الوحي بالقوة تكون في تمام القوة وكمال الانتباه والعزيمة».

جبر: القرآن كتاب الله ولا يؤخذ إلا بقوة

وأضاف «جبر» خلال تقديمه برنامج «اعرف نبيك» على «قناة الناس» اليوم السبت، أنَّ في هذا الوجه دليل على أن كتاب الله – عز وجل – لا يؤخذ إلا بقوة لأن جبريل ضم النبي محمد ليتلقى الأمر بأهبة ويأخذ الكتاب بقوة وقال عز وجل «خذ الكتاب بالقوة» للقول وللنبي بالفعل والأمر.

تابع عالم الأزهر الشريف، «نزول كلام الله على النبي كما قال في كتابه عز وجل «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً»، وآية أخرى بسورة الحشر تشهد «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون»، والمقصود بالتفكر في الآية هو التفكر في حال قلب النبي الذي تحمل مشقة الرسالة ونزول القرآن.. فهو أقوى من الجبال وهذا بفضل المعاملة المخصوصة لهذا القلب من الله عز وجل «خلقه بطريقة مخصوصة» ثمَّ شرحه وشقه كما جاء في السيرة النبوية بحوادث 4 لشق الصدر للنبي حتى يتحمل هذا الوحي ويتسع قلبه لكلام الله وينشرح فيلقيه عليه فلا ينساه ويبلغه كما أمر ويبينه بسنته وفعله».