الشيخ أحمد سيف يشرح أنواع الوحي عبر قناة «الناس»: أحدها القرآن

قال الشيخ أحمد سيف عن الوحي والنبوة خلال برنامج «نبي الرحمة» المذاع عبر فضائية «الناس»، إن الوحي ينزل عن طريق جبريل عليه السلام، لافتًا إلى أن العلماء يقسموا الوحي لنوعين وحي معنى ولفظ ووحي معنى فقط.

الوحي معنى ولفظ هو القرأن الكريم

وأوضح أن الوحي معنى ولفظا هو نقل جبريل وإبلاغه عن الله معاني وأحكام شرعية ومبادئ في الإيمان والعقيدة وأخلاق معينة ومنظومة قيمية وأخبار من سبق، معتبرًا أن ذلك من فحوى الرسالة، وينقلها مع ألفاظ وحركات وحروف معينة يجب أن يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن اللفظ والمعني بنفس اللفظ مثل القرآن الكريم.

النوع الثاني هو معنى فقط

ووصف سيف القرآن الكريم بأنه وحي معنى ولفظا واجتمع فيه انتقال وتبليغ ألفاظ معينة تدل على معاني معينة والنوع الثاني هو معنى فقط حيث ينقل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم معاني لأحكام شرعية ومنظومة أخلاقية وأخبار وعلوم ومفاهيم ولكن لا يلزمه بألفاظ معينة يستخدمها عند التعبير عن هذه المعاني ولكن يعبر بألفاظه هو وبفعله أو بإشارته أو بإقراره.