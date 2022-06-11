القصة الكاملة لشاب يدّعي أنه المهدي المنتظر: «الوحي نزل عليا»

حكاية جديدة شهدتها منطقة الطالبية في محافظة الجيزة بطلها كان أحد شباب المنطقة، ادعى أنه المهدي المنتظر وأن الوحي نزل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تدخلت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كاشفة حقيقة هذا الأمر.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة من البداية إلى النهاية والحقيقة وراء ادعاء شاب أنه المهدي المنتظر، وما الأسباب التي أدت إلى إعلانه هذا الأمر، وفقًا للبيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخرًا.

بداية الحكاية.. شاب يُعلن أنه المهدي المنتظر: «نزل عليا الوحي»

خلال الفترة الماضية انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، لأحد الشباب من منطقة الطالبية في محافظة الجيزة، يُدعي خلاله أنه «المهدي المنتظر» وأن الوحي «نزل عليه».

أثار مقطع الفيديو الذي نشره الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا خلاله أنه «المهدي المنتظر»، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بين التكذيب والتشكيك في صحة إدعاءاته وهو ما ظهر في تعليقات المواطنين على الفيديو.

الأجهزة الأمنية تتدخل وتستدعي الشاب

وعلى الفور بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من أجل كشف حقيقة هذا الأمر وأسباب إدعاءات هذا الشاب، ومن خلال الفحص تم تحديد مكان هذا الشاب صاحب الفيديو، واتضح أنه مقيم في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وتم استدعاء كل من الشاب وشقيقه.

شقيق الشاب يكشف حقيقة الأمر: مريض نفسي

ومن خلال استدعاء أجهزة الأمن للشاب وشقيقه للكشف عن حقيقة الأمر، أوضح الثاني أن شقيقه الشاب مريض نفسي، حيث إنه يُعاني من اضطرابات سواء نفسية أو عصبية، بالإضافة إلى أنه قام بتقديم عدة شهادات مرضية تثبت صحة ما يقوله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.