عادل حمودة: محمد مرسي أصدر عفوا عن سجناء ينتمون لجماعته

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في 7 أعداد استثنائية من الجريدة الرسمية نشرت 7 قرارات جمهورية وقّعها محمد مرسي بالعفو عن سجناء ينتمون إلى جماعته ينفذون أحكامًا نهائية، وصدرت القرارات على مدار 5 أشهر بداية من منتصف يوليو 2012 وحتى أول يناير 2013.

حمودة: تفاجأنا بأغرب تصريح يصدر عن رئيس دولة

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث بعد ذلك كان أسوأ، ففي 16 مايو 2013 أُختطف 7 من جنودنا في سيناء أثناء مرورهم بطريق يربط بين العريش ورفح، ونُقلوا إلى مكانٍ مجهول، متابعا: «هنا تفاجأنا بأغرب تصريح يصدر عن رئيس دولة، ووجه محمد مرسي بالحرص على سلامة المخطوفين والخاطفين، ولم يفرق بين جندي مصري وإرهابي ينتمي إلى تنظيم متحالف مع جماعته».

وأوضح أنّه قبل ذلك وبالتحديد يوم 5 أغسطس 2012 وقعت مذبحة رفح الأولى، وأسفر الحادث عن استشهاد 16 جنديا وضابطا وإصابة 7 آخرين، وكشف الحادث عن ضعف شخصية محمد مرسي، وبحسب رواية لم تنشر، اتجه محمد مرسي يوم الثلاثاء 7 أغسطس 2012 إلى المستشفى للاطمئنان على الجنود الناجين من المذبحة.

وتابع: «ما إن دخل مكتب مدير المستشفى طلب سجاجيد الصلاة لتأدية صلاة الظهر جماعة، بعد الانتهاء من الصلاة سأله الأطباء: لم لا يهدم الأنفاق التي تأتي بالإرهاب إلى سيناء؟ فأجاب: خليهم ياكلوا عيش، وظل محمد مرسي في المستشفى ينتظر إشارة التحرك للمشاركة في الجنازة الشعبية للجنود الشهداء».