عادل حمودة: الجماعات الإرهابية تستغل مواقع التواصل في الكثير من أعمالها

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الجماعات الإرهابية استغلت بدورها منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكدت مجلة النبأ التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعاية السوداء بين أعضائها، فشجعت أعضاء التنظيم على تجنيد المزيد من الشباب وطلبت منهم المثابرة عند القيام بعمليات التجنيد.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه جاء في النص الإرشادي الذي نشرته النبأ: «أنت لا تعرف من سيسترشد بكلماتك»، وهو ما تستغله التنظيمات الإرهابية إذ تستخدم المنصات الاجتماعية في كثير من أعمالها مثل «التوظيف، التدريب، التواصل مع الاتباع والداعمين والمانحين».

وأوضح أن الأخطر أنها تقوم بما يسمى «إرهاب الإنترنت»، الذي له أشكال مختلفة منها «شن هجوم، تنفيذ عمليات تخريبية، اختراق أنظمة الأمن والمعلومات، زراعة فيروسات قوية».

تجنيد الأعضاء من خلال مواقع التواصل

وتابع: «بالقطع تؤدي هذه الممارسات إلى خسائر مادية وغير مادية لا تقل خطورتها عن الممارسات الإرهابية والتخريبية التي تحدث في الواقع المادي الملموس، وتستخدم المنظمات الإرهابية بشكل متزايد منصات التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها وتجنيد أعضاء جدد، وفي عام 2017 كان لدى تنظيم داعش 90 ألف حساب على تويتر، بينما كان لدى القاعدة ما يقدر بـ 10 آلاف حساب نشط».

نشر رسائل الجماعات الإرهابية عبر مواقع التواصل

وتابع: «في عام 2018 أظهرت دراسة أجراها المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، إذ أن أكثر من 80% من المنظمات الإرهابية يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل تلك المنظمات، ونفس الحقيقة أكدتها الإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، كما لا يقتصر الأمر على التنظيمات في الشرق الأوسط وإنما يمتد إلى مناطق أخرى في العالم».