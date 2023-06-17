عادل حمودة: الإنترنت غير وجه المجتمعات تماما

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الإنترنت غير المجتمعات تماما، إذ أنه غير طريقة تواصل الناس مع بعضهم البعض، لكنه أتاح معلومات لا حصر لها وصلت إلينا بسهولة، كما منحت وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للمهمشين ليعبروا عن أنفسهم، وأصبحت صوت من لا صوت له.

حمودة: استثمرت الدول موارد كبيرة في هذا المجال

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في الوقت نفسه استثمرت الدول موارد كبيرة في هذا المجال لتضمن تواصلها مع الرأي العام، كما هيمنت دول لا حصر لها على المعلومات المنشورة حفاظا على أمنها القومي ومصالحها الخارجية.

وتابع: «اكتسب النفوذ الرقمي على الشبكة العنقودية أهمية خاصة في الأحداث المهمة مثل انتخابات الرئاسة الأمريكية، الأزمة الروسية الأوكرانية، جائحة كورونا، غيرها، لكن لهذا النفوذ الرقمي جانب سيئ جدا».

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التضليل

وفند: «تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التضليل، ونشر الشائعات، والاستقطاب السياسي، والتلاعب بالرأي العام، والأخطر أنها تحولت إلى أداة مؤثرة في يد التنظيمات الإرهابية».