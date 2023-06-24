فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا

قدمت الخارجية الفرنسية، نصائحا لمواطنيها بعدم السفر إلى روسيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مؤسس شركة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين تمردا عسكريا، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

بوتين يصف التمرد المسلح بالجريمة

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه «جريمة خطيرة وطعنة في الظهر»، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.

وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي، عن فتح قضية جنائية بحق مؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، بتهمة «الدعوة للتمرد المسلح».