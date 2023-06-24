الاتحاد الأوروبي: ما يجري في روسيا شأن داخلي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن ما يحدث في روسيا شأن داخلي، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يراقب الوضع.

وقال ممثل عن المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل: «هذا شأن داخلي لروسيا، نحن نراقب الوضع».

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا عسكريا، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه «جريمة خطيرة وطعنة في الظهر»، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.

وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي، عن فتح قضية جنائية بحق مؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بتهمة «الدعوة للتمرد المسلح».