الرئاسة الفرنسية: ماكرون يراقب عن كثب الوضع في روسيا

ذكرت وكالة أنباء فرنسية، اليوم السبت، نقلا عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يراقب عن كثب الوضع في روسيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قصر الإليزيه: «الرئيس يراقب الوضع عن كثب، ما زلنا نركز على دعم أوكرانيا».

في وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في روسيا وتعتزم التشاور مع الحلفاء والشركاء مع تطور الأحداث.

يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.