أخبار روسيا وأوكرانيا.. قوات كييف تشن 5 هجمات على شبه جزيرة القرم

في آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، شنت القوات الأوكرانية، ضربة قوية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا، تسببت في أضرار جسيمة، حسبما أعلنت السلطات الروسية المحلية.

أخبار روسيا وأوكرانيا

واستكمالًا لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلن الحاكم الروسي للقرم سيرغي اكسيونوف، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعرض جسر تشونغار الذي يربط بين شبه جزيرة القرم لأضرار جسيمة دون سقوط ضحايا، بعد أن شنت قوات كييف خلال الـ24 ساعة ما يقرب من 5 هجمات ضخمة في الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك الأوكرانية المحتلة من قبل قوات موسكو.

وقال اكسيونوف، حاولت القوات الروسية التصدي لتلك الهجمات الضخمة ولكن لن تتمكن من وقفها، وفقا لموقع يورونيوز.

وصرح المتحدث العسكري الأوكراني، أندريي كوفاليوف، أن القوات الأوكرانية تقدمت على العدو في جنوب البلاد، إذ أحرزت قواتها نجاحا كبيرة بعد شن عدة ضربات على دونيتسك،

استمرار الهجوم المضاد الأوكراني علي روسيا

وأضاف الجيش الأوكراني، أنه سيواصل الهجوم المضاد الذي بدأه منذ أكثر من 10 أيام ضد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد،

وفي السياق ذاته، قالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تطبيق التلجرام، إن القوات الدفاعية الاوكرانية أوقفت هجوم العدو في منطقة كوبيانسك وليمان.

ومن جهة أخرى، توقعت الاستخبارات البريطانية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، أن روسيا تستخدم دلافين مدرّبة بشكل جيد لمنع الغواصين من الاقتراب من قاعدة بحرية روسية في شبه جزيرة القرم، في محاولة لاستعادة تكتيك من الحرب الباردة.