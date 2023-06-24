عالم أزهري لـ«قناة الناس» عن الاقتراض لأداء الحج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، رداً على تساؤل «هل يجوز الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج؟»، إنَّ بعض الناس قد يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، في إشارة إلى «سعة الشريعة وأنَّ الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلاً».

الروبي: غير المقتدر مادياً على أداء فريضة الحج لا يكلف نفسه ما لا يطيق

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ غير المقتدر مادياً على أداء فريضة الحج، «لماذا يأخذ قرض أو دين وأن الحج في هذه الحالة ليس واجباً على السائل»، مستشهداً بآيات الله – عز وجل، «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ».

المال للنفقة على الأهل أولى في هذه الحالة

وتابع عالم الأزهر الشريف، «ربما يحتاج المال في نفقته على عياله ولا يملك غيره، وربما يكفي بيته بالكاد وربما يخالف القوانين الموضوعة لأداء الحج والعمرة.. أقول له لا تخالف تلك القوانين فهي مشروعة والمشرع الذي سنَّها من أجل الحفاظ على الناس كافة ويجب أن نحترمها ونقف عندها وألا نأخذ حقا ليس من حقنا أن نأخذه».