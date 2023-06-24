توريد 395 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة

أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة من القمح هذا العام المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار بلغ 395 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023

نسبة توريد القمح في البحيرة

وأوضحت«بلبع» أن نسبة توريد القمح حتى الآن 87 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن.

وشددت نائب محافظ البحيرة ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن.

البحيرة أكبر المحافظات الزراعية

كما أكدت أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية.

ووجهت نائب المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

كما أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجهود مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية وأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على عملية استلام وتوريد الأقماح.