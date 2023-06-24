لعدم الانضباط والتغيب.. إحالة 44 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 44 موظفا في القطاعات الحكومية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك بعدما كلف محافظ الشرقية سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الصحية بمراكز أولاد صقر وأبوكبير وفاقوس لمتابعة الانضباط الإداري وسير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

إحالة 44 من العاملين بالمنشآت الحكومية للتحقيق

أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مراكز أولاد صقر و أبو كبير وفاقوس على الآتي :

عدم تواجد 10 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمركز أولاد صقر و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد 10 من العاملين بمقر وحدة طب الأسرة بمنزل ميمون بمركز أبوكبير وحضور 4 منهم بعد مرور الإدارة و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

عدم حضور 10 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعارين التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتبين عدم تواجد 6 وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد 4 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالفدادنة التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.