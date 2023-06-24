عاجل.. تراجع أسعار الأضاحي في محافظة الشرقية

شهدت أسعار المواشي تراجعًا في أسواق محافظة الشرقية قبل عيد الأضحى المبارك 2023، كما يمكن شراء أضحية بسعر يبدأ من 30 ألف جنيه زنة 350 إلى 450 كيلوجراما من إناث الأبقار والجاموس أو الجمال، وهذا وفق ما تم الإعلان عنه بسوق الثلاثاء الأخير بمنطقة المسلمية بمركز الزقازيق.

وقال المهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية بمديرية أمن الشرقية لـ«الوطن» أن أسعار المواشي وسعر الأضحية شهدت تراجعا طفيفا في الأسواق، لافتا إلى انفراجة بسيطة شهدها السوق خلال الايام الحالية خاصة بعد الافراج عن الأعلاف في الموانئ مرجعا ذلك لجهود الدولة المضنية لتوفير اللحوم سواء البلدية أو المجمدة والمبردة المستوردة من الخارج.

في السياق، صرح محمد جمال، تاجر المواشي في محافظة الشرقية، بأن أسعار المواشي في سوق الثلاثاء المنعقد في قرية المسلمية بمركز الزقازيق انخفضت قليلًا قبل عيد الأضحى المبارك عام 2023. مضيفا أن الراغبين في شراء الأضاحي ينتظرون لقبل العيد بيوم أو ثلاثة أيام على الأكثر.

وأوضح جمال الأسعار كما يلي:

- يتراوح سعر كيلو العجل البقري الذكور بين 120 و150 جنيهًا، ويتوقف السعر على حجم العجل.

- يتراوح سعر العجل الجاموس بين 105 و120 جنيهًا، وذلك حسب حالته وحجمه.

- يتراوح سعر الجاموس والبقر الكبير السن «الجارح أو الوالدة» الإناث بين 80 و100 جنيهًا.

- يتراوح سعر العجل البتلو «صغير السن» للذبح والأضحية بين 12 و20 ألف جنيه.

- يتراوح سعر العجل البتلو «القنيّة» بين 6 آلاف و12 ألف جنيه.

وأشار جمال إلى إمكانية شراء أضحية من إناث البقر أو الجاموس أو الجمال بقيمة تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، ويتراوح وزنها بين 350 و450 كيلو جراما. موضحا أن الماشية قد تكون كبيرة وكاسرة أكثر من زوجين أسنان، أو قد تكون أنثى ووالدة، وهذا يؤثر على سعرها.

أماكن أسواق الماشية بالشرقية

وأوضح المهندس ناجي رمضان، أن أسواق المواشي تنتشر في محافظة الشرقية وتتفرق في القرى والمراكز، لافتا إلى تخصص بعض الأسواق في عرض وبيع وشراء الماعز والضأن وبعضها يتم عرض جميع أنواع الماشية به، وجاءت مناطق بيع المواشي كالتالي:

سوق بردين بمركز الزقازيق للضأن والماعز

سوق شلشلمون يوم السبت به كافة أنواع الماشية.

السوق الرسمي لمحافظة الشرقية.

سوق المسلمية يوم الثلاثاء وهو اكبر أسواق المحافظة.

سوق قرية طاهرة يوم الخميس.

سوق ديرب نجم.

سوق بلبيس.