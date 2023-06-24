شيف في الغردقة يحتفل بزيارة جوارديولا للأقصر بإعداد بيتزا عليها وجهه

عكست زيارة جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى المدن السياحية المصرية مردود طيب لدى السياح الأجانب والمصريين على شواطئ الغردقة الذين احتفوا بزيارته عن طريق تجهيز بيتزا تحمل وجه جوارديولا.

بيتزا بوجه جوارديولا

أعد الشيف خالد عبد الفتاح بيتزا، تحمل وجه جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي تزامنا مع زيارته للأقصر برفقة أسرته كنوع من أنواع التكريم والترحيب بأكبر مدير فني في العالم.

سعادة سياح الغردقة بجوارديولا

وأعرب الشيف خالد عبد الفتاح والشهير صانع بيتزا النجوم عن سعادته بزيارة جوارديولا مصر والأقصر، لذلك قرر تجهيز بيتزا تحمل وجه مدرب مانشستر سيتي.

وأوضح «عبد الفتاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البيتزا نالت إعجاب وتشجيع السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

زيارة جوارديولا لمصر

كشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن زيارة جوارديولا لمصر هي خير دعاية لتنشيط السياحة في المدن السياحية، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الزيارة رسالة للعالم بأن مصر آمنة وتتمتع بمقومات طبيعية وسياحية هائلة جعلتها محط أنظار العالم.