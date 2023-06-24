الأيام الأخيرة في حياة المخرج جميل المغازي: كان تعبان ومش قادر يتكلم

كشف فؤاد السعيد، نجل شقيقة المخرج الراحل جميل المغازي، المُقيم في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، كواليس آخر مكالمة دارات بينه وبين خاله الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عُمر يُناهز الـ84 عاماً، بعد صراع مع المرض.

تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بين جميل المغازي ونجل شقيقته

وقال «السعيد»، إنّ آخر مكالمة هاتفية كانت بينه وبين خاله الراحل كانت منذ حوالي أسبوع، مضيفاً: «هو كان بيشارك في حفل روائع الموجي في السعودية الشهر إللي فات وتعب هناك ورجع من هناك على المستشفى في مصر وبعد كده طلع وكلمته اطمنت عليه بس هو كان تعبان ومش قادر يتكلم، بس قالي في المكالمة إنّه هيبقي بخير، وطلب مني أسلم علي والدتي إللي هي تبقي أخته، وبعد كده دخل المستشفى تاني واتفاجئت النهاردة بمكالمة جميل ابنه بيقولي الخبر الصبح».

وأوضح «السعيد»، إنّ خاله المخرج الراحل جميل المغازي كان على تواصل دائم مع شقيقته السيدة فاطمة المغازي: متابعاً: «كان كل يوم لازم يتكلم مع والدتي الحاجة فاطمة على النت، ويطمن عليها، ومفيش يوم كان يعدي غير لما نسمع صوته، ووالدتي في حالة سيئة من وقت ما عرفت الخبر».

كان يعشق المأكولات الريفية التي تمتاز بها مدينة بيلا

وذكر «السعيد»، إنّ خاله كان خدوماً ومحباً للجميع صغيراً أو كبيراً، كما كان يعشق المأكولات الريفية التي تمتاز بها مدينة بيلا بكفر الشيخ، وهي مسقط رأسه، مستطرداً: «كان بيحب الأكل الريفي ولازم الأكل يروح له من بيلا إلى القاهرة باستمرار».

وعن تفاصيل إقامة عزاء له في مسقط رأسه بمدينة بيلا من عدمه، أكد «السعيد»، أنّ أبناء عمومة وأقارب المخرج الراحل جميل المغازي في مدينة بيلا بكفر الشيخ ينوون إقامة عزاء له في مسقط رأسه بمدينة بيلا لكن حتى الآن ليس هناك أي تفاصيل بخصوص هذا الأمر، لافتاً أنّهم سيتوجهون من بيلا إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح غداً الأحد، للمشاركة في تشييع جنازة خاله، ووداعه الأخير.

وفاة جميل المغازي

وتوفى صباح اليوم السبت، المخرج الكبير جميل المغازي، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أنّ تشييع جنازة «المغازي» ظهر غداً الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يواري الثري بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، على أنّ تستقبل الأسرة العزاء مساء يوم الاثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الوهاب.

مَن هو جميل المغازي؟

والمخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ عام 1939، ويعد واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وأعد تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشاركت معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وتعدت مدة الحلقات 500 ساعة.