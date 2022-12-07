برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن تأثير المناخ على المرأة

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، على قناة «إكسترا نيوز»، ملف «الوطن» اليوم، بعنوان «المرأة الأكثر تأثرا والمصريات يقاومن بالمبادرات.. بطلات يواجهن تغير المناخ»، والذي يلقي الضوء على دور السيدات المصريات في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات والمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع دورهم بالتوعية لكل أفراد المجتمع.

حياة كريمة

وأبرز برنامج «هذا الصباح»، موضوع «الوطن» الذي جاء بعنوان «3 قوافل طبية ضمن (أنت الحياة بالأخضر) بالمنيا»، والذي يبرز جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تضمّنت القوافل 6 تخصصات طبية وصيدلية مجهزة بأدوية لصرفها مجانًا.

دعم التحول للأخضر

كما أبرز البرنامج موضوعا آخر بعنوان «تدشين مبادرة لتشجير مراكز الشباب لدعم التحول للأخضر»، الذي يبرز دور التحالف الوطني في تنفيذ المبادرة والتي بدأت بمركز شباب الحوامدية بالجيزة استعدادًا لتعميمها.