قطاع الاتصالات يستحوذ على 6.4%من التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل

استحوذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على 6.4% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض في يونيو 2022، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

قطاع الاتصالات استطاع الحفاظ على معدلات نموه المرتفعة

وأضاف البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، أن قطاع الاتصالات استطاع الحفاظ على معدلات نموه المرتفعة ليسجل 16.5% للعام المالي 2021/2022، ما يعكس تطوره في إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي.

وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية تبنت عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بالمدن الجديدة، فتم إنشاء العديد من مدن الجيل الثالث والمدن الذكية مثل مدينة العلمين الجديدة، ضمن خطة لإنشاء 16 مدينة ذكية.

برنامج المساندة التصديرية Export IT

وأطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورة جديدة من برنامج المساندة التصديرية عن عائدات صادرات عام 2021، ليهدف بشكل أساسي إلى تعظيم استفادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة من برنامج المساندة التصديرية المعروف باسم Export IT وذلك عن عائدات صادرات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عام 2021.

حافز صادرات أساسي يصل إلى 35%

وبموجب البرنامج، تحصُل الشركات المحلية على حافز صادرات أساسي يصل إلى 35% للشركات متناهية الصغر، و15% للشركات الصغيرة، و10% للشركات المتوسطة، وذلك من القيمة المضافة عن صادراتها وفقاً لحجم الشركة.

ويُعد برنامج المساندة التصديرية جُزءً لا يتجزأ من إستراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، منذ إطلاقه أول مرة عام 2010 بهدف مُساعدة الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وبما يساهم في نمو الاقتصاد المصري. وخلال الدورات السابقة لبرنامج المساندة التصديرية، قدمت الهيئة حوالي 550 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية استفاد منها أكثر من 250 شركة محلية.