إنجاز قطاع الاتصالات على مدار 9 سنوات.. خدمات رقمية وانترنت فائق السرعة

استعرض برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، تقريرا معلوماتيا عن الانجازات التي شهدها قطاع الاتصالات، خصوصا وأن هذا القطاع شهد طفرة كبيرة جدا وكل المواطنين يشعرون بهذه الطفرة، سواء الخدمات الرقمية والمعاملات اليومية، حيث كانت البنية الأساسية لقطاع الاتصالات أساس اهتمام الدولة بملف التحول الرقمي، هذا بجانب امتلاك مصر للأقمار الصناعية مثل أقمار طيبة المتخصصة بالاتصالات بشكل عام، هذا بجانب زيادة جودة وسرعة الإنترنت، ومنصة مصر الرقمية التي تقدم أكثر من 70 خدمة رقمية تعتمد على الإنترنت.

مصر تقدمت 43 مركزًا بمؤشر الانترنت

وكانت مصر تحتل المرتبة الـ 79 بين 120 دولة على العالم في عام 2019، في المؤشر العالمي لجودة الإنترنت والتحول الرقمي، ولكن في 2022 ترتيب مصر أصبح 36، وتقدمت مصر 43 مركزا بمؤشر الانترنت الشامل، وشمل التقرير المعلوماتي ما يلي:

- شهدت مصر في عام 2014 نقص في خدمات الانترنت.

- عام 2022 تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز لتصبح في المركز الـ 84 عالميًا.

- في عام 2022 مصر ضمن أكبر 10 دول نموا للشمول الرقمي.

خريجو «مستقبلنا رقمي» يلتحقون بالعمل في مواقع عالمية

- عام 2019 تقدم ترتيب مصر بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح بالمركز الـ 56 عالميا.

- في عام 2021 تخرج 31 شاب من مبادرة مستقبلنا رقمي.

- تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية والجامعات.

- 1.5 مليار جنيه إجمالي تكلفة تنفيذ مرحلتي مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

- 9 آلاف من خريجي مبادرة مستقبلنا رقمي يلتحقون بالعمل في مواقع عالمية.

- 20 مليار جنيه إجمالي تكلفة إمداد منازل قرى حياة كريمة في مراحلها الثلاثة بالإنترنت.

- 5.6 مليار جنيه تكلفة ربط أكثر من 1300 قرية بكابلات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة.