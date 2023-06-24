قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمطروح بسبب عطل في المحابس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح عن انقطاع مياه الشرب وعدم توصيلها، اليوم السبت، عن منطقة عزبة العسكر وخط 88 المنطقة المجاورة.

عطل وراء وقف ضخ مياه الشرب

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في بيان لها، إنه تعذر ضخ مياه الشرب عن عزبة العسكر وخط 88 بسبب عطل في المحابس التي تغذي تلك المناطق، وسيتم الضخ عقب الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح.

ضخ مياه في مناطق سكنية

وأوضحت شركة مياه مطروح أنه جاري ضخ فترة مسائية مياه الشرب لبعض المناطق السكنية الأخرى منها المنطقة الرابعة بحري، والمنطقة الرابعة قبلي الطريق، من الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح وحتى الكيلو 9، ومن منطقة الكيلو واحد وحتى منطقة الكيلو 4 وشارع الريفية، وتنتهي أعمال ضخ المياه في تمام الساعة 12 في منتصف الليل.

ضخ المياه يوميا في مطروح طبقاً لجداول

ولفتت شركة مياه الشرب بمطروح إلى أن ضخ المياه في المناطق السكنية يجري تنفيذه بشكل يومي طبقاً لجداول يتم وضعها وإعدادها يومياً لبعض المناطق السكنية في مدينة مرسى مطروح والتناوب على عمليات الضخ على مدار الأسبوع بين الأحياء والمناطق المختلفة.