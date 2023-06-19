أماكن ومواعيد قطع مياه الشرب في 8 مراكز بالمنوفية للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه عن عدة قرى ومدن تابعة لها، اليوم الاثنين، لتنفيذ خطة صيانة دورية تستهدف غسيل المروقات وتطهير الخزانات.

مواعيد وأماكن قطع المياه اليوم

وأوضحت «مياه المنوفية» أماكن ومواعيد قطع المياه، حيث يتم قطع المياه بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، وذلك بعدة مناطق، هي:

- مركز قويسنا: قطع المياه عن محطات مياه قرى قويسنا البلد وشبرا اليوم وبيجرم.

- مركز منوف: انقطاع المياه بمحطات مياه قرى زاوية رادين ورازين.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن محطات قرى الناضَرية وضلما زاوية الناعورة وزاوية الباقي.

- مركز الباجور: قطع المياه بمحطات قرى سبك وسبك الكبرى والمعصرة وبنى العرب.

- مركز بركة السبع: انقطاع المياه عن قرى الروضة وطوخ طنيشة وكفر حلال.

- مركز أشمون: انقطاع المياه عن محطات قرى طلبا والرؤية وأبو شعرة وشطانوف.

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن محطات مياه قرى طنبدي وكفر طنبدي وشنوان ومليج وشبراباص والبتانون.

- مركز تلا: قطع المياه عن محطات قرى طوخ دلكة وميت أبو الكرم.

توفير سيارات مياه

وأكدت الشركةن توفير سيارات مياه مجانية في الأماكن المتأثرة بقطع المياه، ويمكن معرفة مواعيدها وأماكن تواجدها، من خلال الاتصال على الخط الساخن «125» من أي تليفون أرضي.