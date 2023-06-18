زيادة معدل ضخ مياه الشرب بمدن القناة بسبب زيادة الاستهلاك في فصل الصيف

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، العمل على زيادة معدل ضخ مياه الشرب من المحطات لضمان وصولها إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات، بسبب زيادة استهلك المياه في فصل الصيف.

وأضاف «عصمت»، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد معدل استهلاك المياه، مشيراً إلى وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، لاستيعاب أي زيادة متوقعة.

صيانة مولدات الكهرباء

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سواء بمحطات مياه الشرب أو الصرف الصحي وتزويدها بالوقود الكافي، لضمان استمرار تشغيل المحطات لفترات طويلة وحال حدوث الانقطاع المفاجئ في الكهرباء.

وتابع، بأن بعض المناطق قد تشهد انقطاع الكهرباء خاصة في أوقات الذروة، مشيراً إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية، بإقليم محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالمرور والمتابعة وتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد «عصمت»، أنه يتم التعامل الفوري مع أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي، والتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة تحدث علي مدار الساعة.