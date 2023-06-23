عاجل.. قطع مياه الشرب عن مدينة نجع حمادي لحدوث عطل مفاجئ

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في قنا ومطروح قطع المياه في قنا، لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه.

أسباب قطع المياه عن مدينة نجع حمادي

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عبر منشور على الصفحة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع المياه عن مدينة نجع حمادي، منذ قليل، بسبب حدوث عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 700 ملي، مشيرا إلى أنّه تم بدء العمل من الساعة الواحدة ظهر اليوم وحتى الانتهاء من الإصلاح.

توفير الاحتياجات من المياه خلال فترة الإصلاح

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عبر المنشور المواطنين المقيمين بمدينة نجع حمادي توفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الإصلاح.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام من خلال رفع حالة درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة عمليات الشركة والخط الساخن على مدار الـ24 ساعة، فضلًا عن التنسيق والتواصل مع غرف عمليات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وغرفة عمليات المحافظة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وإصلاح أي أعطال ترد إلى الخط الساخن.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مواعيد ضخ المياه اليوم عن منطقة عمر دارة بدءًا من الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنّ منظومة الشكاوى «CMS» والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم، عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى والواتساب : 01149807250 أو من أي محمول: ( 0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125)، أو عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك».