«مصر الرقمية».. مبادرة لتنمية قدرات الشباب التكنولوجية في مختلف القطاعات

تعد تنمية القدرات لدى الشباب أحد أهم محاور مصر الرقمية التى تستهدف جعل الشباب المصرى فى المقدمة على مستوى العالم، حيث يعتبر بناء الإنسان أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقاً من رؤية الوزارة بأن تقدم الدول مرهون بالاستثمار فى قدرات أبنائها لتحقيق النهضة المعرفية وتنمية العقول البشرية واستغلال الطاقات الإبداعية لشعوبها.

«بركة»: أسواق العمل تتغير.. وخرجنا 357 طالبا بدرجة الماجستير في تخصصات مختلفة

وقالت هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن هناك عدداً كبيراً من المبادرات التى أطلقتها الوزارة لتنمية قدرات الشباب، وأن ضمن هذه المبادرات مبادرة «بُناة مصر الرقمية»، مشيرة إلى أن المبادرة تشكل أحد أهم أجزاء قمة الهرم المعرفى لمبادرات بناء الإنسان المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت «بركة» أن أسواق العمل تتغير بصورة مطردة لا سيما مع التحديات والفرص التى أدخلتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتنامى الطلب فى سوق العمل الدولى والمحلى على المتخصصين فى العلوم التكنولوجية؛ لافتة إلى أنه يأتى على صدارة قائمة الوظائف الأكثر نمواً، الوظائف المرتبطة بتخصصات الذكاء الاصطناعى، وتعلم الآلة، والأمن السيبرانى وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية، لأن مبادرة بُناة مصر الرقمية بُنيت على فكرة الشراكة بين جهات الدولة المختلفة بما فيها «الشباب والرياضة» والجامعات الدولية والمحلية فى مصر.

وأضافت أنه تم تخريج دفعة جديدة خلال الأيام الماضية من «بناة مصر الرقمية»، حيث تم منح درجة الماجستير المهنى لـ257 طالباً فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبرانى بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتين، وكولدج كورك الأيرلندية، وجامعة سينز الماليزية، حيث حصل الخريجون على درجة الماجستير المهنى فى مجالات تخصصهم من الجامعات العالمية الملتحقين بها بعد أن أتموا بنجاح دراسة مجال التخصص، وبرنامج المهارات القيادية والإدارية، وبرنامج اللغة الإنجليزية والتدريب المعتمد من الشركات العالمية والمحلية المشاركة فى المبادرة وقاموا بتسليم مشاريع التخرج.

وتابعت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مبادرة «بُناة مصر الرقمية» استهدفت فى بدء إطلاقها كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم واتسعت لتخدم أيضاً كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد ونظم المعلومات الإدارية بإجمالى 9 كليات تخصصية وتستهدف إضافة مسارات جديدة لضم كليات أخرى للمبادرة، مؤكدة أن عدد الملتحقين بالمبادرة بلغ 625 طالباً بواقع 109 خريجين فى عام 2021، و257 خريجاً فى عام 2022، والتحق خلال عام 2022-2023 عدد 259 طالباً، وذلك بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتين، وسينز الماليزية، وكوليدج كورك الأيرلندية.

من جانبها قالت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، فى مقرها بمدينة المعرفة، مشيرة إلى أنها نجحت فى أعمال مسابقة هاكاثون للتغير المناخى بالشرق الأوسط وأفريقيا بهدف ابتكار حلول تقنية وإنتاج نماذج أولية لأفكار خلاقة للحد من مخاطر التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة 1500 طالب يمثلون 50 جامعة مصرية وعربية وأفريقية من 33 دولة.

وأضافت «بهجت» لـ«الوطن»، أن الجامعة حققت إنجازات علمية غير مسبوقة من خلال النشر العلمى المتميز لأعضاء هيئة التدريس واستحواذ طلابها على المراكز الأولى فى المسابقات التى شاركوا بها، وفى الأنشطة الرياضية حصدت الفرق الرياضية للجامعة العديد من الجوائز والمراكز الأولى فى المسابقات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن الجامعة قدمت 21 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، إضافة إلى المنح المتدرجة بدعم من شركات القطاع والبنوك، للدراسة فى كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، إذ تقدم الجامعة 16 برنامجاً أكاديمياً تتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها فى مصر.

«إيتيدا»: توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة.. وجامعة مصر للمعلوماتية: حققنا إنجازات غير مسبوقة من خلال النشر العلمي

من جانبها أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، عن تقديم التدريب لـ70 ألف متدرب من خلال المبادرات والبرامج التى تدعمها أو تنفذها ومن أبرزها مبادرة «مستقبلنا.. رقمى»، فيما ساهمت فى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

على جانب آخر، بلغ عدد المتدربين من خريجى المبادرات والبرامج المختلفة لمعهد تكنولوجيا المعلومات نحو 12738 متدرباً خلال عام 2022 شملت برامج التدريب الاحترافى والتدريب المكثف، والتدريب الصيفى، وسفراء التكنولوجيا، بالإضافة إلى تخصصات المادة الاختيارية بالمنهج الجامعى لعدد من الكليات والأكاديميات.

وأعلن المعهد أن عدد المتدربين المستفيدين من المحتوى التدريبى عبر المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكترونى «مهارة تك» بلغ 135 ألف متدرب، ليصل إجمالى المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب، وقدم المعهد القومى للاتصالات التدريب لعدد 14198 متدرباً من خلال عدد من المبادرات والبرامج التى ينفذها المعهد؛ ومنها برنامج تدريب متخصص فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، ومبادرة شباب مصر الرقمية للخريجين والمجندين، ومبادرة «شباب مصر الرقمية مدينة المعرفة»، ومبادرة «وظيفة تك»، وبرنامج التدريب الصيفى للطلاب، وبرنامج B-Secure، وبرنامج تدريب VMware، وبرنامج دبلومة الدراسات العليا فى هندسة الاتصالات والمعلومات، وبرامج تدريبية قصيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص والجامعات والمعاهد المختلفة بالدولة.

وتركز الوزارة على التوسع فى افتتاح مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية التى تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تعد أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة فى سوق العمل.