هبة طوجي: أنجبت طفلة قبل 3 أشهر من حفل دار الأوبرا

علقت المطربة اللبنانية هبة طوجي، على الحفل الذي أحيته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، موضحة أنها كانت مشتاقة للجمهور المصري، وللحفلات بشكل عام، بعدما توقفت عنها لفترة كبيرة.

طفلة هبة طوجي وراء توقفها عن الحفلات العام الماضي

وأوضحت طوجي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، على قناة cbc، أنها أنجبت طفلة منذ نحو 3 أشهر، وأطلقت عليها اسم «ريتا»، وهذا هو سبب توقفها عن الحفلات والمشاريع الفنية على مدار العام الماضي.

وأشارت إلى أن الأولوية في حياتها لأسرتها وأولادها، ويساعدها في ذلك زوجها العازف إبراهيم معلوف، لافتة إلى أن كونه يعمل بالمجال الفني ويتفهم طبيعة عملها كفنانة، فهذا يسهّل الحياة بينهما كثيراً.

تابعت: «كونه فنان ده شيء مريحني لأنه بيفهم صعوبات هذا المجال والأشياء الصعبة فيه.. طول الوقت بحس إنه سند وداعم كبير لي».

علاقة هبة طوجي بإبراهيم معلوف

أضافت أن علاقتها بإبراهيم معلوف بدأت بصداقة تحولت لاحقاً لحب وزواج، قائلة: «بنتفق على الأمور الجوهرية بالحياة والمبادئ والتربية وحب الموسيقى، حتى أولادنا أصبحوا يحبون الموسيقى، كانوا يخافوا ويبكوا لما يسمعوا العزف، لكن الآن تعودوا وصاروا يتأثرون بها».