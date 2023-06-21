غدا.. هبة طوجي ضيفة «معكم منى الشاذلي»

تحل النجمة اللبنانية هبة طوجي ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، في الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الخميس، على قناة cbc.

هبة طوجي تتحدث عن كواليس حفلها الأخير بدار الأوبرا

وفي سهرة متميزة، تحكي الفنانة اللبنانية عن كواليس حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية، وتفاعل الجمهور معها.

كما تتحدث عن تفاصيل مشاركتها في بطولة مسرحية «أحدب نوتردام» في نسختها الفرنسية، وكذلك عن علاقتها بزوجها عازف البوق العالمي إبراهيم معلوف.

هبة طوبجي تتحدث عن أخر ألبوماتها وفيديو كليب الأخير

وتعبر طوجي، عن سعادتها بإصدار آخر ألبوماتها وفيديو كليب «بعد سنين»، الذي خرجت كلماته باللهجة المصرية.

وينضم للقاء الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني مكتشف هبة طوجي والراعي الفني لمشروعها.

ويتفاعل جمهور البرنامج مع أغنية «سلم على مصر» داخل الاستوديو، حيث تقوم هبة طوجي بأداء أكثر من أغنية لنجمات أخريات مثل أليسا وداليدا وشاكيرا.

محطات في حياة هبة طوجي

ولدت هبة الطوجي في 10 ديسمبر عام 1987 في الأشرفية ببيروت، نشأت في إليسار منطقة المتن، إذ تعلمت الموسيقى منذ سن مبكر في مدرسة أثيني دي بيروت، لتحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس عن إجادتها اللغة الفرنسية.

طرق غنائها مع المنتج أسامة الرحباني، وأخذت أيضا دروسًا في الغناء مع المدرب وديع أبي رعد وأخذت دروسًا خاصة في غناء الأوبرا مع جاليينا خالديفا.