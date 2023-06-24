خبير تغذية ينصح بتناول 6 وجبات على مدار اليوم بدلا من ثلاثة.. «صحة أفضل»

قال الدكتور فراج هارون، خبير التغذية، إن تغيير اللايف ستايل مهم، من أجل التغذية الصحية السليمة، ويأتي في المقدمة توزيع الوجبات على مدار اليوم، لتكون 6 وجبات، بدل من 3.

تغيير نظام التغذية يمكن أن يعالج مرضى السكر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن تغيير اللايف ستايل يكون لصحة أفضل، وليس لكميات أعلى من الطعام، مشيرًا إلى أن بعض التطبيقات على الهواتف تحدد سعرات الوجبات السريعة.

وأردف: «استهلاك الطعام يجب أن يختلف من شخص لآخر وفقًا للمجهود المبذول، فشخص جالس على المكتب مستحيل يستغرق ألفين سعر حراري».

وأوضح الدكتور فراج هارون، أن تغيير نظام التغذية يمكن أن يصبح علاجًا لمرضى السكر والضغط، محذرا من تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل، لأن هذا الوقت مخصص لكي يتخلص الجسم من السموم، وتناول الوجبات الدسمة لا يساعد على أداء هذه الوظيفة.

خبير تغذية: 90% من المصريين يعانون من مشكلات في الهضم

وتابع: «النباتيين بيقدروا يعملوا لايف ستايل جيد وتنظيم للوجبات، وأنا شخصيًا كان عندي سكر، لم أعد أعاني من السكر، بعد تنظيم وجباتي، وعمل كنترول للأغذية، محافظ إن يبقى الكبد في أحسن حالاته».

ولفت إلى أن 90% من المصريين يعانون من مشكلات في الهضم، بسبب سوء التغذية، منوهًا إلى أن القولون العصبي يمكن علاجه بدون أدوية من خلال الوجبات المناسبة.