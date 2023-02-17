«الصحة» توجه 11 نصيحة لكبار السن لتجنب عسر الهضم والإمساك

وجّه برنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، التابع لوزارة الصحة والسكان، 11 نصيحة عاجلة لكبار السن؛ للمساهمة في تقليل المشكلات المتعلقة بعسر الهضم، والإمساك، وتحسين الاستغلال والاستخدام الأفضل للأغذية والأطعمة في دعم حالتهم الصحية.

برنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن

وأكد الدكتور طارق عوض، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان والمدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، في فيديو توعوي بثته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها بموقع «يوتيوب»، أن تناول الأطعمة والأغذية أمر مهم لكبار السن وجميع الأعمار السنية، لكن كبار السن يحتاجون مزيدا من الاهتمام.

النصائح التي يجب اتباعها

ووجّه البرنامج عدة نصائح لكبار السن لتحسين الاستفادة من الوجبات الغذائية، وتجنب المشاكل المتعلقة بعسر الهضم والإمساك كالآتي:

نصائح للرعاية الغذائية لكبار السن

1- عدم الحصول على الوجبات الغذائية في شكل 3 وجبات يومية ثقيلة.

2- تقسيم وجبات الطعام لتكون كميات صغيرة وخفيفة ومتفرقة على مدار اليوم.

3- الاهتمام الشديد بوجبة الإفطار.

4- محاولة عدم الحصول على وجبات غذائية بعد الساعة 9 أو 10 مساءً.

5- الاهتمام بتناول الوجبات الصحية مثل الخضروات والفواكه الطازجة.

6- الإكثار من شرب السوائل بمختلف أنواعها على مدار اليوم.

7- الابتعاد عن تناول المنتجات المتواجد بها المواد الحافظة والألوان.

8- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة لعدم تسبب مشكلات في عسر الهضم.

9- التحرك بشكل مستمر، وعدم الجلوس أو النوم أغلب اليوم فقط.

10- زيادة تناول الأغذية التي تضم الألياف مثل الحبوب الكاملة.

11- تناول «الخبز الأسمر» أكثر من «العيش الأبيض الفينو» نظرًا لدور الردة، وتجنب مشاكل «الإمساك».