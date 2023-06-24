دنيا سمير غانم تطرح أغاني مسلسل جت سليمة على جميع المنصات

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغاني مسلسل جت سليمة عبر جميع منصات الديجيتال واليوتيوب.

ونشرت دنيا سمير غانم أغاني المسلسل وعلقت عليها قائلة: أغنية ارقصوا له، أغنية محظوظة بأصحابي، أغنية الجمال معاملة، أغنية مش محتاجة حد، أغنية التعليم يا هو، أغنية جت سليمة، الآن على جميع منصات الديجيتال واليوتيوب جت سليمة، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: النابلسي.

مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي مكون من 15 حلقة، يرأس بطولة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوي، هالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد من الفنانين الآخرين، ويأتي المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي، وبرعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.