دنيا سمير غانم: سعيدة باهتمام المجلس القومي للمرأة بالمسلسلات النسائية

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها البالغة إزاء تكريمها من المجلس القومي للمرأة عن دورها في مسلسل «جت سليمة»، الذي عرض في سباق دراما رمضان، وذلك في الاحتفالية المقامة حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

دنيا سمير غانم تعلق على اهتمام المجلس القومي للمرأة بالاعمال الفنية النسائية

وقالت دنيا على هامش الحفل إن اهتمام المجلس القومي للمرأة بالمسلسلات المهتمة بقضايا المرأة والأطفال أمر محفز لصناع الدراما على تقديم الأفضل والمزيد منها، مضيفة أنها لم تتمكن من مشاهدة أغلب المسلسلات الرمضانية نظرا لانشغال بتصوير مسلسلها جت سليمة حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وبسؤالها عن احتمالية تقديم جزء ثان من مسلسل «نيللي وشريهان» مع شقيقتها إيمي سمير غانم، ردت قائلة: «أتمنى تقديم جزء ثان من نيللي وشريهان لأنني أحب هذا المسلسل، وأول ما إيمي تفضى كده هخدها ونعمل أي حاجة».

نجاح دنيا سمير غانم في السباق الرمضاني المنقضي

يذكر أن دنيا سمير غانم، حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «جت سليمة»، التي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور الأحداث حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.