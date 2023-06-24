طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الكيمياء اليوم

يؤدي اليوم السبت، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الكيمياء، ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويستمر حتى الثانية عشر ظهراً.

تعليمات إدارة امتحانات الثانوية الأزهرية

ومع انطلاق ماراثون الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، أكدت إدارة الامتحانات أنه يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.

أضافت أنه يحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة، إلا في حالة خروجه بالإسعاف بسبب سوء حالته الصحية، ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه، وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك، ويحظر قيام أي أحد مهما كانت مسؤوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.