عمرو يوسف: سعدت بالعمل مع آسر ياسين في «الكتيبة 101».. وأتمنى تكرارها

كشف الفنان عمرو يوسف أن مسلسل «الكتيبة 101» يعد العمل الأول الذي يجمعه بصديقه آسر ياسين، والذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، قائلا: «سعيد بالتعاون مع آسر ياسين، فهو صديق على المستوى الشخصى، وكانت ستجمعنا مشاريع أيضا لم تكتمل، واستمتعت بالعمل معه وأرغب فى تكراره مرة أخرى».

وأشاد عمرو يوسف بالمخرج محمد سلامة والعمل معه خلال المسلسل، قائلا: «محمد سلامة مخرج مميز جدا وكنت أرغب في العمل معه منذ فترة طويلة، وكانت هناك مشاريع ستجمعنا ولكنها لم تكتمل، حتى جمعنا مسلسل (الكتيبة 101)، وكنت سعيدا بالتعاون معه للغاية».

وأضاف: «فهو مخرج متمكن من أدواته، ونجح فى تقديم عمل محترم بالرغم من الصعوبات التى واجهها ما بين صعوبات التصوير وضيق الوقت، بالإضافة إلى الاهتمام بعدد كبير من التفاصيل ما بين المونتاج والموسيقى التصويرية وغيرهما من العناصر الفنية».

عمرو يوسف: تقديم مسلسل الكتيبة 101 في 20 حلقة خطوة في منتهى الاحترام للمهنة

وعن تقديم المسلسل في 20 حلقة، أوضح: «الـ20 حلقة خطوة فى منتهى الاحترام للمهنة، فنحن معتادون في الدراما التليفزيونية على 30 حلقة قبل أن تظهر مؤخراً مسلسلات الـ15 حلقة، وهنا كانت لدينا قصة لا نستطيع تقديمها في 15 حلقة فقط، ولا تناسب الـ30 حلقة فى الوقت نفسه، ولكن نستطيع تقديمها فى 20 حلقة، وهو ما يعتبر مكلفاً إنتاجياً، ولذلك نحيي الشركة المنتجة للمسلسل على تلك الخطوة، وقاموا بإنتاج مسلسل (حرب) المكون من 10 حلقات، بطولة صديقي النجم أحمد السقا ومحمد فراج».