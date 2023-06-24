محمد سامي ومي عمر يقدمان واجب العزاء لأروى جودة في والدها

يقام حاليا عزاء والد الفنانة أروى جودة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحضر منذ قليل المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر والد الفنانة أروى جودة.

أشرف زكي في عزاء والد أروى جودة

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء لأروى جودة، أبرزهم صفاء أبو السعود التي تعد خالة أروى، هشام ماجد، درة، المنتجين محمد حفظي وطارق الجنايني، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ريمون مقار، عمرو يوسف، وزوجته كندة علوش.

ودخلت أروى جودة في حالة من البكاء الشديد، أثناء استقبالها المعزين.

وأعلنت الفنانة أروى جودة، أول أمس وفاة والدها عبر «استوري» على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ كتبت : «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته».

جنازة والد أروى جودة

أضافت أروى: «نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

وأقيمت جنازة والد أروى جودة، أمس بعد صلاة الجمعة، وانهارت من البكاء لحظة خروج جثمان والدها من المسجد، وحاول الجميع تهدئتها.

بينما كانت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود الحضور الوحيد لجنازة والد الفنانة أروى جودة.