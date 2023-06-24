«الوزراء»: الدولة تتحمل تكلفة نقل الرفات من المقابر المهددة بالمياه الجوفية

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء اليوم استهدفت مقابر كثيرة لمواطنين وشخصيات أسهمت في تاريخ مصر، مشددا على أن جميع المقابر مهددة بسبب المياه الجوفية التي أخرجت الجثث من تحت الأرض.

نقل المقابر التراثية

وأعلن السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أن الدولة ستتحمل تكلفة نقل جميع رفات المقابر المهددة بالمياه الجوفية، مشيرا إلى أن المقابر التراثية سيتم نقلها كما هي للحفاظ علي شكلها الخارجي.

نقل المقابر بما تحمله من تراث وواجهات مهمة

وتابع: «فيما يخص الشخصيات البارزة سيتم وفق التوجيه الرئاسي إنشاء مقبرة الخالدين ولن يتم نقل الرفات فقط، ولكن ستُنقل المقابر كما هي للحفاظ على شكلها، وسننقل هذه المقابر بما تحمله من تراث وواجهات مهمة لأنها تحمل كتابات معينة ونقوم بهذه العملية لأن الظروف دفعتنا لذلك».